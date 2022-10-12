「陶斯松」已陸續遭農委會及環保署限制使用，但消基會今天從某大型量販店購買的美國進口蘋果檢驗出不得使用於蘋果的陶斯松，涉違反《食品安全衛生管理法》規定，應處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

依國家環境毒物研究中心食品安全資訊網指出，陶斯松是一種殺蟲劑，被使用於防治蟑螂、跳蚤和白蟻，也被使用在某些寵物跳蚤和壁蝨，吸入含陶斯松的空氣，可能會產生各種神經系統的影響，包含頭痛、視力模糊、淚流不止等。暴露於高濃度可能會導致嚴重的出汗、腸道失控、嚴重的肌肉顫抖、抽搐、失去意識（昏迷）或死亡。

消基會表示，台灣進口量較多的蔬果，包括青花菜、葡萄、蘋果等，其中葡萄與蘋果名列在美國「環境工作組織」發布的最「髒」12種蔬果清單中，青花菜則為消費者經常食用的蔬果之一，因此選定市售進口青花菜、葡萄與蘋果等3種國外進口蔬果進行農藥殘留的檢測，在該蘋果上檢出不得使用於蘋果的陶斯松。

消基會建議，消費者清洗蔬果時可參考「浸泡」、「沖洗」及「切除」，以正確的方式清洗蔬果，除去這些附著在蔬果上的殘留農藥，就能降低攝食農藥的風險。