美國聯準會（Fed）強硬升息定調「Higher for Longer」（更高更久）政策，將跨至明年，瀚亞投資第四季投資展望強調，利率將持續相對高位較長時間，確定通膨趨勢降溫且政策奏效，加上今年前三季飽受高通膨、科技股回檔、地緣政治等衝擊，股債修正幅度均大，隨利空陸續反映，第四季股債將進入有利的布局時機。

瀚亞投資表示，第四季投資可從保守轉向審慎樂觀，預估短期市場仍將持續因聯準會政策走勢，可能導致市場波動相對劇烈，但因美國整體經濟仍然穩健，有助穩定投資信心，預期股市將呈現區間走勢，建議投資者逢回加碼風險性資產。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，今年初美國科技股率先回檔，可留意庫存調節後的反彈機會，有利多頭延續，包括物聯網、車用電子、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長，仍帶領半導體產業下一波成長，中長期具吸引力，值得逢低進場佈局或定期定額長期投資。

新興市場首選印度，由於通膨趨緩、維持高成長經濟展望，內需市場強勁且旺季效應可期。台股因應綠能意識抬頭，太陽能及重電設備族群需求上升，可關注智慧電網、電動車或車用電子等類股。另看好受惠解封後的消費潮，內需零售通路股，過去兩年股價備受壓抑，如超商、飯店、餐飲、觀光等，股價基期偏低也可多加關注。

債市方面，考量明年若停止升息循環，對債券中長期投資相對有利，加上市場在升息期間震盪，更多資金將流入債市避險。瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭認為，短線無法預測殖利率頂部位置與時點，可留意殖利率逢高時分批布局，以息收累積收益，並靜待未來潛在資本利得行情。

瀚亞投資建議，依據個人風險屬性，選擇債券配置，考量波動延續，資金動能趨向避險，且景氣有下行風險，可側重公債與投資等級債，逢殖利率走高時布局，或選擇高品質非投資等級債，其收益率佳且基本面不差，適合風險承受度較高，以6個月以上配置積極累積債息，中性及保守取向可鎖定複合債或投資等級債，降低單一債券資產波動風險。