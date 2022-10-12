行政院周姓員工先前曾被譽為「王牌小編」，疑因感情問題，9日揚言欲到台北橋輕生，11日被民眾發現陳屍在五股河岸邊。對此，行政院長蘇貞昌今表示，周男年輕、有才華，也很努力工作，感謝他的貢獻，沒想到他卻因感情走上這條路，非常難過不捨，也覺得他的家人一定更難過，希望家屬節哀，他已請同仁幫忙處理後事，盼大家多珍惜生命。
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