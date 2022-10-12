日本豐田汽車12日表示，經過軍事政變以及新冠疫情之後，已重新開始在緬甸內一家新廠內製造新車。
豐田指出，雖然很多車廠已從緬甸撤出，但自己還是利用從9月份重新運往當地的零組件來生產，目前每天可組裝一或兩輛汽車。在緬甸的外商很左右為難，因為若不退出這個市場，會被外界質疑是在圖利當地叛變的軍方。
現在豐田這座新廠，原訂2021年2月就該開始運作，沒想到竟發生軍事政變。同年6月，日本飲料業者麒麟(Kirin)也曾表示，要脫手在緬甸一家合資公司的股份，因為與當地軍方有關連。
日本豐田汽車12日表示，經過軍事政變以及新冠疫情之後，已重新開始在緬甸內一家新廠內製造新車。
豐田指出，雖然很多車廠已從緬甸撤出，但自己還是利用從9月份重新運往當地的零組件來生產，目前每天可組裝一或兩輛汽車。在緬甸的外商很左右為難，因為若不退出這個市場，會被外界質疑是在圖利當地叛變的軍方。
現在豐田這座新廠，原訂2021年2月就該開始運作，沒想到竟發生軍事政變。同年6月，日本飲料業者麒麟(Kirin)也曾表示，要脫手在緬甸一家合資公司的股份，因為與當地軍方有關連。
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