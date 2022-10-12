華南銀行為響應政府推動公股金融事業ESG政策並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以實際行動積極將資金導入ESG相關領域，除支持企業邁向綠色轉型外，也致力落實聯合國永續發展目標第五項「SDG5實現性別平等及所有女性之賦權」，持續為女性經濟力提供金融服務而努力。

近年隨著疫情及戰爭發生，導致通膨急速上升，進而嚴重影響全球經濟，許多具有企圖心的女性，為了創造額外的收入開始斜槓創業，資金小、規模小的微型企業也成為女性創業的最佳首選，在華銀協助客戶辦理「勞動部微型創業鳳凰貸款」的服務中，女性創業者佔比超過7成，顯示出華銀對於女性經濟力的支持，也期望女性多元化的創意能為社會帶來更多機會及商機。

此外，華銀自2020年8月配合經濟部中小企業處「青年創業及啟動金貸款」服務，積極協助青年取得創業初期資金並提供優惠利率，截至2022年8月底，累計辦理9,896件，承保融資金額91.87億元，其中女性貸款比率較2020年成長23.14％、授信餘額占率同步成長17.83％，也因此於2022年7月獲桃園市「辦理經濟部『青年創業及啟動金貸款』績優銀行」表揚。

華銀長期推展友善創業環境不遺餘力，除了協助青年創業圓夢，也同時重視性別平等及所有女性之賦權，朝永續經營方向前進。未來也會持續配合政府政策，建構友善金融環境，攜手提供女性優質融資服務，帶動台灣性別平等的正向循環。