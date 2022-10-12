大陸國家發改委社會司司長歐曉理日前接受中新社專訪時表示，今後一段時期，大陸人口老齡化進入快速發展階段，60歲及以上老年人年均增加超過1000萬人，提醒在此過程中，有兩個特徵值得關注。

第一是獨生子女家庭陸續進入老齡階段，意味注重家庭養老的同時，要加快發展社會化養老；二是新進入的老年群體消費意願和能力更強，老年人需求結構正從生存型向發展型轉變。

歐曉理表示，為此大陸官方將重點圍繞3個方面推進養老體系建設。首先是多路徑協同發展，滿足所有老年人的基本養老需求，並實施普惠養老專項行動，同時做好銀髮經濟，發展老年人實物、服務、新型消費等養老產業，滿足多層次多樣化需求。

第二是實施整體解決方案，「十四五」期間，官方創新採取整體解決的方式要推進落實，各城市需細化發展目標和任務，拿出一攬子支持性「政策包」，建立工作推進機制，加強養老體系建設。

第三則是調動各方力量參與。歐曉理表示，國家發改委將通過中央投資的支持和引導，帶動地方政府和社會力量加大投資力道，打造一批創新力強、品質優良、標準規範的「為老服務優質品牌」，引導老齡產業發展。