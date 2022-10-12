大陸節後受現貨市場整體氛圍偏強且原料純苯強勢，S（苯乙烯）大漲，惟SM成交量能仍待增溫、提振，恐壓抑反彈空間。市場預期，因原料純苯偏強，且SM下游剛需仍偏強，低位仍有支撐，短期行情震盪走堅看待。台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）營運疏壓。

分析師表示，大陸華東港口純苯市場現貨重心繼續偏強，港口到船不足，港口庫存得不到有效補充，現貨偏緊張。其中，山東市場下游工廠因前期備貨不足加上剛需支撐招標價格仍堅挺；部分華東合約空頭被迫港口補貨，中石化掛牌價積極上調200元人民幣。

影響所及，大陸節後SM開工率回升至75％，而假期下游有減產，國慶假期結束，工廠陸續復工，ABS維持正常生產。由於原料原料純苯節後受供應增加不及預期，下游需求好轉，且在補空需求提振下大幅上漲，增添成本支撐力道。

台化、國喬營運持穩走堅，具SM、ABS、PS一貫布局。台苯、國喬台灣SM年產均37萬噸，國喬另有台灣ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸。

台化台灣SM年產132萬噸，ABS、PS年產各41萬噸、34萬噸，大陸寧波現有PS年產20萬噸、ABS 50萬噸；寧波ABS新產開出，總年產規模達75萬噸。

台化指出，塑膠產品9月產銷逐漸恢復，10月除PP尚需調節產率外，兩岸都已恢復全產，且寧波ABS四期也在9月順利投產，可望逐步增加營收。

台化認為，8月營收走到谷底，9月成長7.5％，10月、11月雖有ARO-2、SM 麥寮及寧波苯酚廠等三個大廠安排年度定檢，但是預估營收仍有成長，12月會有更大幅度增加。市場會有單、有量，有努力的空間。