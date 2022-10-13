大陸《環球時報》13日報導，菲律賓Rappler新聞網日前報導，菲律賓參議長蘇維里在參院網路賭博聽證會上稱，「因為菲律賓網路賭博及其引發的中國人犯罪問題日益嚴重，菲律賓已被中國列入境外旅遊目的地黑名單，消息是中國駐菲大使10日拜訪參議院時透露給他的」。中國駐菲律賓大使館發言人隨後發表聲明表示，網路賭博及其引發的各類犯罪，損害了中方利益，也損害了菲律賓的利益。中方堅決反對中國公民在境外參與各種形式的賭博，並一直在嚴厲打擊，但「將菲律賓列入旅遊黑名單是錯誤訊息」。

《環球時報》報導，多家菲律賓主流媒體均重點報導了蘇維里的「旅遊黑名單」言論，一些人認同中方對於網路賭博的反對態度，另一些人則認為這會影響菲律賓旅遊業。

在中國駐菲律賓大使館發言人發表澄清聲明後，蘇維里表示，關於「旅遊黑名單」的誤會，可能是「當時翻譯出了問題」。菲律賓媒體ABS-CBN報導稱，蘇維里稱，應該是翻譯和語氣導致的溝通誤會，中國並沒有將菲律賓列入出境旅遊的目的地黑名單，但中國對網路賭博的反對立場是堅定的。

中國駐菲使館發言人在聲明中表示，中國公民在境外參與賭博，或開設賭場以吸引中國公民參與，都是違法行為，中國政府的執法部門一直在採取措施嚴厲打擊任何形式的賭博。「值得讚賞的是，菲律賓執法部門在近期多次打擊網路賭博的行動中，解救了許多中國公民，並關閉了一些網賭公司。」發言人表示，旅遊業是中菲務實合作的重要組成部分，2019年，有近200萬中國遊客來到菲律賓，中國是菲第二大遊客來源國，疫情結束後會有更多遊客到訪。所謂「旅遊黑名單」報導是錯誤訊息。

據菲律賓《馬尼拉公報》報導，菲律賓總統府新聞部副部長加拉菲兒也在中國駐菲使館澄清後表示，總統府和中國政府意見一致，都認為旅遊業是兩國關係中不可或缺的一部分，「我們期待繼續保持這種關係，菲律賓始終歡迎中國遊客」。