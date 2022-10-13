行政院長蘇貞昌今天於行政院院會聽取國發會報告，台灣經濟成長率被國際貨幣組織IMF上修至3.3％，國內也樂觀看待，蘇貞昌說在全球經濟衰退中，台灣經濟逆勢而起，代表國力更加強盛。對於疫後是否再發振興券來提振國內內需經濟？行政院發言人羅秉成表示，現在各界有振興方案的建議，國發會跟相關部會都會研究評估。

媒體詢問是否再發放振興券提振內需？羅秉成表示，無論是疫後振興、活絡經濟，國發會所提報告都已有相關因應，台灣經濟基本面良好，政府對特定產業，如觀光業產業等服務業，都有持續注意，且都有相關補助，至於現在各界有振興方案的建議，國發會跟相關部會都會來研究評估。

國發會今於行政院院會針對當前經濟局勢提出報告，國發會指出，面對疫後全球局勢以及俄烏戰爭衝擊，台灣相較主要經濟體受影響程度較小，國際貨幣基金組織最新預測上修我國2022年GDP成長率，從4月的3.2％增至10月預估的3.3％；此外，我國消費者物價指數(CPI)上漲率相對主要國家亦屬溫和。

國發會副主委高仙桂表示，IMF預估我國經濟成長率是3.2％到3.3％，主計處預估3.76％，央行是3.51％，國內相關預測都比IMF預估來得好。

國發會也指出目前仍有三大挑戰，包括：全球金融環境緊縮，除造成多國面臨經濟衰退疑慮，亦加劇國際金融市場波動；其次，俄烏戰事升溫以及美中貿易紛爭擴大等地緣政治衝突不斷，擾亂全球經濟及安全秩序；此外，中國清零政策持續干擾其內需及產業供應鏈，經濟下行風險外溢大增，亦將影響全球經濟前景。

蘇貞昌在會中指出，近期因美國大幅升息，地緣政治緊張，國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市動盪加劇，但台灣基本面良好，受短期因素影響，請財經部會審慎關注，妥為因應。