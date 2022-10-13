根據內政部日前公布數據，全國房價所得比（購屋痛苦指數）再創新高，由於總統蔡英文曾於2016年喊出8年興建20萬戶社會住宅，外界關注執行進度。內政部長徐國勇13日指出，社宅興辦如同準備聯考，首先需要花費時間盤整土地，準備完成後，他有信心加速實現蔡英文8年20萬戶政見。

內政部2日公布最新房價負擔能力指標，今年第2季全國房貸負擔率為39.62％，較上一季上升1.27％，較去年同季上升3.35％，等同購屋者近4成家庭收入必須拿來繳房貸，創下統計以來新高。

國民黨立委李德維13日在立法院內政委員會詢問，總統蔡英文當初喊8年20萬戶社宅，究竟2024年可以發包幾戶、完成幾戶？

徐國勇回應，並不是20萬戶除以8年去算1年要完成多少戶，才能完成目標。興辦社宅前期，需要先花費時間準備盤整土地等事，就如同準備聯考，前3年都在讀書，等準備好後，後續就能加速完成。