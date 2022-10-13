全球超過60個國家、50萬人參賽的2022MAKEX世界機器人挑戰賽，將於10月29日與30日在台北市青少年發展暨家庭教育中心5樓流行廣場進行台灣總決賽，少年發展暨家庭教育中心表示，獲勝隊伍將代表台灣前往泰國參加2022MAKEX世界邀請賽，與其他國家隊伍一較高下，本次也首次增加「創客機器人邀請賽」。

青發家教中心說明，本次賽事依年齡層分為Starter與Challenge兩組，每組的挑戰任務皆不同，並採聯盟賽制的方式，參賽隊伍經資格賽後直接進行總決賽，脫穎而出的冠軍隊伍將可代表台灣前往泰國參加2022MAKEX世界邀請賽。此外，本次賽事首次增加「創客機器人邀請賽」，希望透過簡易的mBot機器人拓荒與接力賽，培養新一代MAKEX挑戰賽優秀選手。

青發家教中心表示，MAKEX世界機器人挑戰賽已連續於青發家教中心舉辦3年，透過有趣又有挑戰性的熱血比賽，讓青少年能跨域整合科學、技術、工程、藝術和數學等知識，培養在真實情境中解決問題的實戰能力，歡迎有興趣的民眾到青發家教中心替選手加油打氣，活動相關資訊請至MAKEX台灣官網查詢 。