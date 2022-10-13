財政統計通報，111年1-9月特種貨物及勞務稅實徵淨額26.2億元，為105年來同期最高。

特種貨物及勞務稅(以下簡稱特銷稅)(俗稱奢侈稅)自100年6月公布施行以來，迄今已滿10年。觀察特銷稅施行迄今的徵起情形，除開徵首年未滿1年外，101至104年各年實徵淨額均高於40億元，105年起配合房地合一課徵所得稅新制上路，停徵房地特銷稅，故當年降為28.3億元，其後4年平均25.5億元，至110年受惠於完稅價格300萬元以上小客車稅款增加，稅收顯著回升至36.2億元，本(111)年累計1至9月實徵淨額26.2億元，年增5.9%，為105年以來同期最高。稅制變革影響所及，國內外稅源結構亦有所改變，100至104年間，國外稅源約占3至6成，隨105年房地特銷稅停徵，進口特銷稅占比躍升至8成以上。

觀察課徵標的，103至109年間，高單價小客車特銷稅介於21至27億元，110年因前一年航運塞港、晶片短缺致遞延交貨，該年達35.2億元高點，年增37.1%，本年1至9月為25.1億元，亦為歷年同期新高。占比方面，隨房地產新制上路，105年後以小客車為大宗，各年小客車稅額均占特銷稅8成以上，且108年以來均高於9成5。另從每輛平均單價觀察，各年單價介於449至549萬元間，本年1至9月平均單價增加至583萬元，主要受全球供應鏈瓶頸推升成本與售價，以及高階車款需求增加等因素影響。