新華社13日報導，中國常駐聯合國副代表戴兵當地時間12日表示，單邊強制措施是人類社會的毒瘤，不合法更不合理，中方敦促美國及部分西方國家立即取消單邊強制措施。

戴兵在「捍衛《聯合國憲章》之友小組」關於單邊強制措施對人權負面影響邊會上發言說，個別國家依據其國內法發起單邊強制措施，濫施長臂管轄，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，違反主權平等這一國際法根本原則，違反不干涉內政這一國際關係基本準則。有些國家甚至企圖利用單邊強制措施，打壓當事國合法政府，煽動「顏色革命」，進行政權更迭，嚴重威脅世界和平與穩定。

戴兵說，美國及部分西方國家打著人權的幌子搞單邊強制措施，實質上是在侵犯別國人權。正如聯合國特別報告員杜晗指出的，西方國家濫施單邊強制措施，嚴重損害當事國人民生命權、健康權、發展權、受教育權等，導致當事國女性和新生兒死亡率上升，殘疾人難以獲得康復設備，學生無法使用視訊會議軟體進行遠端學習。西方國家必須對其單邊強制措施引發的系統性侵犯人權行為負責，也應該被追責。

戴兵指出，單邊強制措施加劇全球多重危機。少數國家濫用貿易禁令、阻斷金融投資、干預市場等制裁措施，干擾國際經濟、貿易、科技合作，嚴重威脅全球糧食、能源、金融安全，加劇發展中國家的民生困難，甚至導致一些脆弱國家的人道災難。單邊強制措施還對國際關係的和諧穩定造成極大破壞，甚至有關國家繳納聯合國會費、赴紐約參加聯合國會議等正常活動都受到干擾，這種做法應受到譴責。

戴兵說，反對單邊強制措施是國際社會長期、一貫的呼聲。中方敦促美國及部分西方國家正視國際社會正義呼聲，立即取消單邊強制措施，以實際行動踐行真正的多邊主義。中方呼籲會員國、聯合國系統和其他國際組織向受制裁國家提供充足支援，緩解它們面臨的現實困難。