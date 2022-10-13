受到科技股和房地產股拖累，歐洲股市周四早盤下跌；投資人也開始關注周四稍晚即將公布的美國CPI資料，以尋找聯準會升息軌跡的線索。

周四泛歐Stoxx 600指數早市跌1.57點或0.41%，為384.19點，指數正走在連續第七個交易日的下跌。

該指數在過去六個交易日總共下跌了4.3%，當時市場擔憂主要央行採取激進政策來壓制高通膨，此外國際貨幣基金和世銀也就經濟衰退發出警告。

周四公布的數據顯示，德國九月調合於歐盟標準的通膨率為年增10.9%。按照固定利率計算，瑞典九月通膨則為月增1.1%。

現在所有目光都注向美國通膨數據的公布。

聯準會最近一次的會議紀錄顯示，許多官員強調，對於通膨採取較少行動的代價，是大於採取較多行動的代價。意指聯準會應該採取更多行動來壓制通膨。

科技股和房地產股皆下跌約1.1%，為歐股下跌較多的板塊。

環城公司(Aroundtown)跌6.8%；花旗銀行將該商用不動產公司的股票，從買進下調為中立。

歐洲半導體公司普遍下跌；此前應材表示，對中國出口管制，將讓該公司的第一財季(8~10月)銷售減少2.5億至5.5億美元，並預計未來三個月會出現類似影響。

英飛凌、艾司摩爾、ASM國際、貝思半導體、愛思強(Aixtron)皆下跌在1.3%至2.6%之間。