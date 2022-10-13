桃園市平鎮警分局為提升員警急救觀念及技巧，自12日起連續5日利用常年術科訓練，特邀桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊分隊長郭明忠前來授課，希望藉由課程講解及實際操作演練等教學方式，讓每位員警熟悉急救知識與技能，以便在危急之際，達到自救救人的功效。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，心臟疾病為國人致命原因之一，許多研究報告及案例顯示，若是早一步進行CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟電擊去顫器）的協助，可減少突發性心肌梗塞或各種心臟停止跳動的致命風險。

有感於此，平鎮警分局辦理「CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外心臟電擊去顫器）」急救訓練，經過訓練後讓員警在抵達事故現場時，能先行實施CPR或使用AED予以急救，後續再交由專業人員接續處理，就能把握黃金救援時間，搶救寶貴生命，減少憾事發生。

吳明彥也說，目前心肺復甦術是以CPR與AED結合使用，也希望第一線執勤的警察同仁都能夠擁有這項急救技能，讓生命垂危的傷者在救護車抵達前，能夠大大提升存活機會。