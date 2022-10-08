美國德州一所高中的高爾夫球校隊本月3日外出訓練，沒想到卻在球場上遇到脫衣舞孃俱樂部正在舉辦年度球賽，看見了許多不堪入目的奔放行為，將學生們全嚇壞，後來校隊教練果斷取消訓練，並且聯絡家長將孩子們接回家。
綜合外媒報導，名為「黃玫瑰」（Yellow Rose）的脫衣舞孃俱樂部每年都會接受贊助，舉辦盛大活動，今年選在愛弗里牧場高爾夫球俱樂部（Avery Ranch Golf Club）狂歡，現場的舞孃們穿著清涼，不僅露臀揮桿，還做出了一些猥褻行為，讓學生們看得目瞪口呆。
維斯塔嶺高中（Vista Ridge High School）高爾夫校隊教練艾倫（Keith Allen）指出，校方與愛弗里牧場高爾夫球俱樂部建立了長達20年的合作關係，但對於他們舉辦了成人高爾夫錦標賽的活動卻一無所知，直到學生們抵達現場才看見這幕荒腔走板的畫面，痛批此舉「非常不恰當」，而且沒有被告知將與脫衣舞孃們共用球場。
艾倫基於「時機不佳」，果斷取消當天的校隊訓練，並通知家長將孩子們接回，就連隔天的訓練也一併取消。消息一出隨即掀起熱議，當地媒體也大肆報導，但脫衣舞孃俱樂部及高爾夫球場並未出面回應。
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