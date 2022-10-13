據知情人士透露，美國知名晶片設備供應商正在撤離與中國長江存儲晶片合作項目的外籍員工，並暫停在大陸的所有業務活動，這些晶片設備供應商正在評估美 國商務部半導體出口限制新規則對未來中國業務的影響。

《路透》引述這些消息人士的話稱，中國國有企業長江存儲科技(Yangtze Memory Technologies )正面臨著與科林（KLA）和泛林集團(Lam Research)等關鍵供應商解除合作關係的局面。這2家美國晶片設備供應商暫停在中國的技術合作項目，是上周美國對中國晶片行業實施全面限制之後才發生的，美國的多項有關半導體的限制措施目的在防止美國技術用於推動中國的軍事力量，但是相關影響可能會進一步擴大到整個半導體行業。

消息人士表示，這些美國供應商最近幾天已停止對正在長江存儲進行設備安裝的技術支持，新的軟體工具安裝作業也全部暫停，供應商還將把目前在長江存儲工作的美國員工全數撤離中國。

報導說，美國晶片設備製造商目前至少有數十名員工派駐在長江存儲的工廠，熟悉內情的人士說，他們在工廠運作和開發晶片製造能力上有極為關鍵的作用，因為這些美籍技術人員帶來了高技術含量的晶片生產工具專業知識。如果美企暫停技支援的時間繼續延長，長江存儲等晶片廠生產研發作業將無法獲得升級，亦無法獲得用於開發晶片所需要的先進技術。

《路透》說，長江存儲、KLA和泛林集團沒有回應置評請求。