今年以來受俄烏戰事、大陸疫情反覆封控、供應鏈瓶頸、高通膨壓力及主要央行升息緊縮等利空環伺，風險性資產表現震盪劇烈，主要股債表現皆呈壓，投資難度倍增，進入第四季後，有關投資布局的調整，群益投信建議，採取「RISE」配置策略因應。

群益投信投資長李宏正表示，儘管市場不確定性仍多，但基於企業獲利預估仍表現不差，甚至有望觸底回升，且主要股市評價具吸引力，長線投資機會浮現，仍可透過資產配置，在渾沌市況之下掌握投資機會，建議依個人投資屬性與風險偏好，第四季以「RISE」配置策略來因應。

R代表Rebound觸底反彈機會，關注大選將至，選舉行情可期的美國、台灣股市表現；I代表anti-Inflation抗通膨策略，留意具高息保護之台股高息ETF、優先順位非投資級債券以及金融次順位債券；S代表Stable穩健多重配置，透過具跨資產、跨市場投資思維的多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場；E則代表Emerging亞洲超新星，即經濟成長動能強勁趨勢性佳的印度、東協股市。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出，全球經濟動能放緩，9月全球S&P製造業PMI降至49.8，為2020年6月以來首度落入收縮區間，通膨方面，在基期效應下，美國通膨將於第四季起較顯著滑落，歐元區則在多國設立能源價格上限下，通膨預期亦可望逐步放緩。勞動市場方面，以美國而言有初見放緩，但距離達到供需平衡、薪資增速有顯著降溫仍需一段時間。

從貨幣政策來看，今年來全球主要央行齊力升息對抗通膨，美國聯準會更是以1980年代以來最快速度加快升息腳步，在通膨明顯回落前料維持升息態勢。整體而言，在市場流動性收緊下，加上國際地緣政治干擾並存，金融市場料維持高度波動。

從企業角度來看，財務體質尚屬健康，以美國非投資級債企業財務槓桿來看，第二季為4.2X，連續五個季度下降，處疫情以來最低水準，違約率也處於歷史低位水準，故並無體質惡化之現象。

因此固定收益資產配置，基於市況料延續波動態勢，配置思維上以保值與抗波動為核心，以具高息收與低存續期特性之固收資產作優先。從收益角度來看，具有高息收特性的資產提供當前抵禦通膨的配置價值，其中優先順位非投資級債以及金融次順位債之收益水準分別近9.76％與7.19％，且存續期間又在主要固收資產中相對短，有助抵禦市場波動度，降低升息政策下的價格風險，因此可作為優先考量的標的。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，今年來聯準會強勢升息力抗通膨，美股震盪劇烈，儘管一時的經濟衰退仍要忍受，但挑戰料逐步緩解下，後續也無須過於悲觀看待。就業市場反應需求下降，將有助就業市場降溫，同時通膨有逐步降溫的現象，目前五年通膨預期朝向2％，且通膨與升息預期也已多反應至市場價格中。

長線而言，美股表現仍不悲觀看待，短期在市況不確定性猶存下，仍須留意資金控管以及慎選投資標的。產業可留意短期趨勢相對強勢之舊能源、醫療保健類股，中長線以需求成長性強勁、應用層面廣泛之雲端計算、人工智慧相關類股值得留意逢低布局契機。

群益東方盛世基金經理人楊慈珍分析，雖然亞洲國家在第二季受到大陸封城及俄烏戰事影響，GDP出現季度增速衰退，但下半年增速回到擴張趨勢，多數亞洲國家製造業PMI維持擴張水準。第四季通膨壓力料逐步緩解，各國升息空間有限，升息循環可望接近尾聲，企業面來看，亞洲企業獲利EBITDA及在手現金可支應短債及利息需求，成本壓力可控，財務體質穩健。

且亞股價值面已修正至平均水準，具技術面支撐，靜待行情發動。產業包括內需消費、工業、能源等可持續關注。區域來看，又相對看好經濟動能相對強勁，又受惠於解封商機的東協、印度股市表現。

群益創新科技基金經理人黃俊斌強調，第四季台股市場仍須留意幾項外部因子的影響，包括原物料料持續維持在高檔、供應鏈瓶頸問題仍待疏通，通膨數據短期要大幅下降有難度，基於降通膨是聯準會的首要目標，鷹派政策立場仍將延續一段時間。庫存調整狀況也須留意，主要在於手機需求下滑，PC與NB庫存升高，伺服器需求亦見鬆動，電子供應鏈庫存調整時間拉長。

供應鏈由上游到下游，各自盤點庫存，庫存去化初步獲得些許成果，但仍等待需求東風來臨，而台灣電子業目前仍以消費性電子產品為需求大宗，預料整體庫存調整有機會在明年上半年逐漸落底。儘管聯準會升息與庫存調整持續進行中，但相關利空也逐步被市場消化吸收，台股後續操作，建議逢低分批布局，看好包含電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊，半導體族群則靜待落底訊號浮現。