9歲闕姓女子13日凌晨喝得爛醉，突然對著騎機車經過的女子大罵三字經，警方到場後一旁男友人看不下去連忙摀嘴制止。(翻攝自影片)

醉女西門町飆罵女騎士 狂噴三字經警強制管束

19歲闕姓女子13日凌晨喝得爛醉，與友人行經峨眉街時，突然對著騎機車經過的29歲鄧姓女子大罵三字經，鄧女不滿挨罵，停車與其理論，雙方後來大打出手，萬華警方到場時，闕女仍不斷狂噴三字經，警方見闕明顯失控，將她上銬帶回警局，進行保護管束。

萬華警方指出，西門町派出所員警13日凌晨4時許，在峨眉街發現2名女子打成一團，警方見狀上前制止。

經查闕女與友人聚會喝酒，結束後走在峨眉街，闕突然對騎車經過的施姓女騎士罵髒話，施聽後停車與闕理論，雙方一言不和發生扭打。

警方到場拉開兩人，闕女仍作勢要走向施女，還狂罵三字經，闕同行的男姓友人甚至直接摀住她的嘴巴，怕她失控罵警察，可能吃上侮辱公務員罪。

萬華分局指出，員警研判闕女失控，最後將她強制上銬，帶回警局進行保護管束，闕在警局休息數小時後才漸恢復平靜，兩女後來各自驗傷，互提傷害告訴，警方受理後已將兩人送辦，轉交台北地檢署偵查。

警方呼籲，民眾飲酒應有節制，不要過量失控，導致上演脫序行為，若有不法滋事，一律依法嚴辦。

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