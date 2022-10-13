中石化（1314）公告，依據國際會計準則第28號規範，將對中華工程之投資由「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動」改為「採用權益法之投資」，應按國際財務報導準則第3號第18段規定取得股權價值鑑價報告衡量可辨認資產及負債之公允價值，並依據國際會計準則公報第28號第32段認列廉價購買利益27.39億元。因上述金額係暫估數，實際數將以公司依規定公告之財務報告為準。

中石化CPL年產40萬噸，營收比63％，AN年產22.4萬噸，營收占比近三成，頭份廠和小港廠各年產20萬噸CPL；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

受制AN、CPL市況低迷，中石化營運連二季虧損，上半年淨損7.86億元，每股虧損0.21元。9月營收年減52.73％；前三季營收211.44億元，年減18.9％。

伴隨庫存去化、買盤回溫，遠東區AN行情展現築底反彈走勢；現貨報價在9月初每噸報價1,420美元連二周持平走堅後，展現連三周反彈力道，最新報價突破1,500美元整數關卡，達1,550美元，波段漲幅9.15％。

不過，中石化另一產品CPL因原料價格下跌，加上大陸清零政策，需求復甦緩慢、庫存水位仍高。市場認為，CPL保守市況恐持續至四季。

中石化高雄港洲際碼頭建置原料液氨、AN等化學品儲存槽，三階段中目前第一、二階段建置進度已完成八～九成，預計最快年底試營運。