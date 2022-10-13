美國聯準會（Fed）12日公布9月20-21日貨幣政策會議紀錄顯示，Fed官員憂通膨居高不下，強調必須將利率升至限制性水位並維持一段時間。但會中官員暗示經濟前景不明下，放慢升息步調以降低對經濟的風險也很重要，12月升幅料放緩，可能於明年2、3月結束升息。

根據周三出爐的會議紀錄，多位Fed官員強調「動作過輕未能壓低通膨的代價，比動作過猛的代價還大。」官員重申，「即便就業市場放緩」，仍須維持抗通膨的政策路線。

Fed官員在上月的政策會議決定，為了拉低攀上40年高點的通膨率，連續第三度升息3碼（75個基點）。主席鮑爾會後表示，會持續升息直到降通膨任務達成。

摩根士丹利首席美國經濟學家桑特納（Ellen Zentner）周三報告指出，9月會議紀錄暗示，Fed於11月1-2日例會可能再升3碼。Fed今年3月啟動升息循環至今已5度升息，聯邦基金利率升至3％-3.25％水位，觸及2008年來新高。

9月例會中，Fed決策官員幾乎一面倒預期，今年最後2場例會仍將大步升息，但12月例會的升幅或許會放緩，明年2月或3月結束升息。

Fed官員預期今年底前，聯邦基金利率將升至4.25％-4.5％區間，明年底達4.5％-4.75％區間。

不過會議紀錄也暗示，未來緊縮貨幣政策可能換檔減速。數位Fed決策官員表示，「調整」升息步調有其重要性，以減低經濟遭受「重大負面衝擊」的風險。EY-Parthenon首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示，Fed決策官員預測，下個月可能再升3碼、12月升息2碼，目前沒有背離此看法的跡象。

「即便如此，在全球經濟與金融市場不確定性升高、但全球同步緊縮貨幣政策卻又不協調的背景下，愈來愈多人渴望放緩升息步調。」