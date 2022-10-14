24歲銘傳大學馬來西籍蔡姓女大生，13日被發現陳屍在士林區大東路的租屋處，涉嫌謀殺的30歲陳姓男子，隨後則返回新北市鶯歌住處輕生被救回，警方事後隨即組成專案小組，前往林口醫院戒護陳嫌，目前案件仍在釐清調查中。據馬來西亞當地媒體報導，蔡女來自雪蘭莪州沙登，曾就讀第37期海外青年技術訓練班大眾傳播科2年。

據了解，死者為24歲馬來西亞籍蔡姓女子，就讀銘傳大學4年級，根據馬來西亞媒體《星洲日報》報導，蔡女來自雪蘭莪州沙登，赴台讀書遇害。經馬來西亞銘傳大學校友會證實，蔡女曾就讀第37期海外青年技術訓練班大眾傳播科2年，畢業後回流銘傳大學廣告暨策略行銷學系，生前是大五生。

遭勒斃的女大生最後社群發文時間為本月1日，其分享先前在信義區cover韓團舞蹈的影片。（翻攝自當事人Instagram）

從蔡女Instagram上可以看到她平時有擔任自由接案模特兒，且擁有1千多名追蹤者，留著一頭長髮，長相清秀，貼文中可見多樣的造型扮相，最後一則貼文則為分享先前在信義區街頭跳舞的畫面，未料突逢巨變，生命就此畫下句點。

士林分局13日晚間指出，傍晚接獲三峽分局轉報，稱1名陳姓男子於鶯歌租屋處輕生未遂，送醫途中突然供稱自己於士林區大東路的租屋處掐死人，三峽警方不敢大意立即轉報，分局獲報後會同房東前往該處查看，女大生已陳屍在床上，明顯死亡。警方事後隨即組成專案小組，前往林口醫院戒護陳姓嫌犯，陳嫌供稱自己認識女大生才5至6天，2人透過Instagram認識。

據了解，30歲台籍陳嫌家住新北市三峽區，12日前往馬來西亞籍女友位於士林區大東路的住處，兩人在屋內整整24小時沒有外出，疑馬籍女子想不開，有輕生念頭，希望男友能幫助她，男友用手勒斃後在屋內等待並企圖輕生，同時報案稱「我殺了女友」。

陳姓男子（黃衣者）涉嫌於13日勒斃24歲蔡姓女大生，同日中午被監視器拍攝離開女大生的租屋處。（圖／警方提供）

警方根據蔡女住家附近監視器，確認陳男在12日中午進入蔡女租屋處，之後兩人均無外出，一直到13日中午陳才離開，傍晚陳男透過家人報案，聲稱自己企圖輕生並殺害蔡女，但因輕生導致意識不清，無法製作筆錄，檢警將等候陳男意識清楚後，釐清是情殺抑或是幫助自殺。

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