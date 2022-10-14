24歲銘傳大學馬來西籍蔡姓女大生，13日被發現陳屍在士林區大東路的租屋處，涉嫌謀殺的30歲陳男，隨後則返回新北市鶯歌住處輕生被救回；據指出，陳在送醫過程中曾喃喃囈語，表示2人交往1個多月，女友因精神狀況不佳，之前試圖輕生但失敗，因她不斷拜託才下殺手，他後來選擇輕生，是「用她想要的方式陪她走」。
據指出，30歲的陳男從事營造業工作，平時並沒有與家人同住，約在1個月前結識蔡女，兩人進而交往，蔡女因精神狀況不穩定，之前就曾試圖尋短。
陳聲稱是女友不斷拜託，他才會在13日決定動手，事後他非常痛苦，回到鶯歌住處後，決定跟她一起走，他因企圖輕生，神智仍十分恍惚，曾囈語說：「我是用她想要的方式陪她走」。
據了解，蔡女住家附近監視器，拍下陳在12日中午進入蔡女租屋處，之後兩人均無外出，一直到13日中午陳才離開，傍晚陳男透過家人報案，聲稱自己企圖輕生並殺害蔡女，但因輕生導致意識不清，無法製作筆錄，檢警將等候陳男意識清楚後，釐清是情殺抑或是幫助自殺。
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