晶圓代工廠力積電(6770)今（13）日召開線上法說，公布2022年第三季稅後淨利60.71億元，季減13.54％、年增37.42％，每股盈餘（EPS）1.61元，創同期新高、歷史第四高。累計前三季稅後淨利197.15億元、年增達99.32％，每股盈餘5.4元，已提前創年度新高。

力積電2022年第三季合併營收191.84億元，季減12.13％、仍年增10.95％。營業利益63.87億元，季減達27.53％、仍年增16.49％，使毛利率46.35％、營益率33.29％，低於第二季51.15％、40.37％，仍優於去年同期43.5％、31.71％，均為同期新高、歷史第四高。

合計力積電前三季合併營收617.24億元、年增達34.58％，毛利率49.54％、營益率38.1％，均創同期新高。營業利益235.19億元、年增達87.39％，稅後淨利197.15億元、年增達99.32％，每股盈餘5.4元，均已提前改寫年度新高。

觀察力積電第三季產品概況，動態隨機存取記憶體（DRAM FDY）自29％續降至28％，驅動IC自26％降至20％。離散元件自11％升至14％，電源管理晶片自11％升至12％，利基型DRAM自9％降至6％，CMOS影像感測元件（CIS）自5％升至7％，嵌入式邏輯（IMC）自5％升至8％、NAND Flash維持自3％升至5％。

力積電發言人譚仲民表示，第三季營運已見自第二季高檔下滑，與整體市場趨勢相當，包括驅動IC及DRAM客戶庫存修正態勢明確，CIS成長動能亦見趨緩。不過，PMIC、離散元件、IMC需求持穩，NAND Flash毛利及需求也相對堅實，可望支撐營運表現。