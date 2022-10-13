黃鐙輝劇中飾演落魄歌手到綠島淘金。（三禾行銷提供）

《綠島金魂》講述幾位債務纏身的魯蛇到綠島淘金。（三禾行銷提供）

茁劇場接檔新戲《綠島金魂》在日前發布片尾曲〈寶島金夢〉MV，由劇中飾演歌手「蔡順義」的黃鐙輝主唱、舞蹈，重現80年代閩南語歌曲風，既俗又洗腦、舞蹈和表情又搞笑，「當然力拼全台最俗，劇組每人都給意見，我也看了不少MV來找靈感。」

黃鐙輝自曝剛出道想當歌手，「3歲時我都跟阿公唱家裡的卡拉OK，他逢人就說我唱得好。」後來以演戲居多，他想一圓歌手夢，每次演戲都「植入」自己作品。2019年他在參與演出的《失父招領》演唱片尾曲〈不孝子〉，還登上KKbox第6名。他組「板凳樂團」，逐步實現夢想，「我後來演戲都跟導演、製作人討論，一步步有機會演唱歌曲。」

劇組特地到山上拍MV，黃鐙輝把兩側頭髮梳向兩旁，中間以髮油高高隆起，化上煙燻妝，一身仿效麥可傑克遜的舞台裝，搭配搖咧搖咧舞步，左右手掌輪番上前做勢摸摸，呲牙裂嘴表情超搞笑。舞蹈老師瘋狂麥克斯認證：「這個不拿來跳廣場舞不行。」

唱作歌手楊凱婷神速寫下〈寶島金夢〉，一晚就創作出雛形，再經過幾次「如何才能更俗」的調整下，果然風格超俗，1分40秒長的歌以熱情曲風展現台灣的富饒和活力。楊凱婷說：「這歌超ㄎㄧㄤ的，鐙輝哥唱起來更ㄎ一ㄤ，一直bolobolo寶島，像念咒語一樣。」大讚鐙輝歌確實有唱歌天賦。

《綠島金魂》講述幾位債務纏身的魯蛇，黃鐙輝飾演的蔡順義和飾演台客屁孩的林子閎、陳慕義和大文飾演的前夫妻，4人一起到綠島掏金想一夜致富的「勵志」故事。