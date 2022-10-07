田慧振飾演失婚單親媽，與過去接演強悍角色性格反差大。（東森提供）

李尚禹接新戲，歸功老婆金素妍「喜歡導演」當眾放閃。（東森提供）

改編自BBC同名影集的韓劇《我的魯蛇舅舅》，找來有「最佳綠葉」之稱的吳正世以首挑大梁，飾演的「王俊赫」一度是選秀節目冠軍，卻因1億韓圜的獎金被田慧振飾演的姊姊「王俊熙」偷走，此後十年都在小酒館駐唱，好不容易存夠了發片基金，卻再度被好友詐騙，連女友也棄他而去，成了窮困潦倒的大叔，多年後受託照顧外甥，意外地成為育兒達人，也變得更有責任感。

劇中吳正世代替姊姊到校接外甥「閔智厚」（李京勳 飾），因為外型邋遢被媽媽們當作怪人，甚至連素未謀面的外甥都不相信他，故意將他反鎖教室，雖然這對舅甥不停鬥嘴，卻成為彼此強而有力的家人。這場鬧劇也讓俊赫過去以「J-KING」藝名活動時的死忠粉絲、現為智厚班導師（李詩媛 飾）認出他的身分，2人將上演一場甜蜜愛戀。戲裡戲外都是吳正世的粉絲，李詩媛表示「能和喜歡的演員合作十分開心，很期待與偶像的羅曼史。」

田慧振過去常演出警察或是性格強悍的角色，這回飾演酒精中毒的單親媽「王俊熙」，因遭家暴而離婚，不僅要躲避想爭奪扶養權的前婆家，還得面對社區住戶的異樣眼光，為了保護兒子，只得將他託付給吳正世照顧。相較外界認為這次的角色偏弱者，田慧振則認為「身為母親與姊姊，俊熙在我心中是很強大的角色。」。現實生活中，田慧振與李善均結婚10多年育有2子，相處就像朋友般，她也讚老公能適時給予鼓勵，消彌她在面對挑戰時的膽怯與不安，讓她能在事業上安心衝刺衝刺。

李尚禹暌違2年重返電視圈，飾演在社區人氣第一名、獨自扶養女兒的單親爸爸「朱慶日」，對同為單親家長的田慧振有好感。被問及演出理由，李尚禹先是說：「劇本很有意思，戲份也不多，感覺可以輕鬆的勝任。」，而後透露因妻子金素妍曾與該劇導演池英洙合作《為純情著迷》，聽了不少有關導演的好話，期待有機會合作。朴宣英則飾演在社區中掌握大權、宛如女王蜂的「皇家媽寶力俱樂部」會長，與吳正世一家人有精彩的對手戲。《我的魯蛇舅舅》每週一至週五晚間9點在東森戲劇台播出。