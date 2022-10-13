蕭煌奇將於12月24、25日於台北國際會議中心開唱。（宜辰整合行銷提供）

蕭煌奇12月24、25日於台北國際會議中心開唱，心情興奮。（宜辰整合行銷提供）

金曲台語歌王蕭煌奇歡慶出道20周年，將於12月24、25日於台北國際會議中心舉行「朋友你現在好嗎？」演唱會，13日舉辦記者會。近日雙面人話題掀熱議，他憶起過往曾遇過雙面人，直呼：「人比鬼可怕。」當時他剛出道推出首張專輯《你是我的眼》，唱片公司老闆卻突然跑路，他也沒拿到半年的工作收入，「我瞬間什麼都沒了，像是孤兒一樣」，甚至《你是我的眼》專輯母帶版權都被賣掉。

他一開始完全不知情，直到後來買家主動找上他要再度取得授權，他積極與對方溝通達成協議，才順利要回母帶，時隔10年《你是我的眼》母帶終於回到他手上，但多年來的損失早已不可數，他說：「雖然少賺了，沒關係，幸好母帶回來就好。」

46歲蕭煌奇目前單身中，他坦言，期待能遇到合適、有緣的對象，未來一起結婚生子共組家庭，並透露，家人現在也會幫他介紹相親對象，但一切隨緣，「這種事情不是說要就有，希望以後能帶著小孩出門，很開心幸福，現在自己什麼都有了，就是缺這一塊，會想要補齊，但還沒有緣分就沒辦法」。他近年聽聞身邊朋友在國外找代理孕母生子，直言曾有考慮過此事，昨語帶保留說：「還是想能遇到有緣分的對象比較好，這是非不得已的做法，可能過幾年再看看。」

蕭煌奇出道至今推出國、台語共15張專輯及詮釋近3百首作品，累積大批忠實粉絲，期待在演唱會上與歌迷熱情互動，並預告演唱會上有一男一女嘉賓助陣；曾是柔道國手的他，透露這次演唱會中呈現柔道相關橋段，還會邀來柔道選手合作演出，至於人選？他賣關子說，「先保密不能透露」。蕭煌奇「朋友你現在好嗎？」演唱會門票將在20日20點20分開賣，購票請洽ibon售票系統。