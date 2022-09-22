實力派唱將李千娜近日登上年代《那些年。那些歌》分享出道故事，李千娜剛踏入演藝圈時並不順遂，曾長達3年時間幾乎沒有收入每晚都睡公司，隔天還需趁同事上班前離開，而為了填飽肚子她甚至去便利商店向店員拿取即期品，日子過得相當辛苦。

李千娜曾參加第二屆《超級星光大道》獲得第十名，好歌喉和亮麗外表也讓她踏上音樂之路，而她也於2010年演出電影表現優異奪下金馬新人。回憶起剛出道，李千娜工作很不穩定長達3年時間幾乎0收入，付不起房租只能睡在公司，隔天一早還需趁同事到公司前離開；而面對三餐溫飽的問題，李千娜想到去跟便利商店詢問即期品是否可以給她，若真的不行就只花20塊買一瓶無糖豆漿喝一整天，主持人陳國華聽完則笑說：「難怪你身材這麼好！」，李千娜則打趣回應「原來是因為喝豆漿才瘦的！？」。

李千娜除了在音樂圈發展外，也跨界電影、戲劇交出亮眼成績單，但就在拍攝電視劇時卻接二連三遇到瓶頸，李千娜須演出一位與本身個性截然不同的角色，再加上電視劇的節奏、技術面與電影完全不一樣，如此高壓的環境讓她緊張到走位走不好、哭戲哭不出來，回憶那段時光李千娜也笑說：「我像個笨蛋一樣！一天到晚被罵」，有次甚至把導演氣到在片場大吼：「妳是怎麼得到金馬獎的，妳給我滾！我現在不想看到妳！」她則默默回到飯店崩潰大哭。

即便李千娜經歷過許多起起伏伏，但仍堅持繼續努力，如今無論是音樂圈或戲劇圈都能見到她的作品。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。