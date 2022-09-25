Xunday推出新專輯《Today is Xunday》。（Xunday提供）

男團Xunday 成軍3年推出新專輯《Today is Xunday》，主打歌〈Type a girl〉MV大受矚目，同步推出「Type a girl」舞蹈影片徵選大賽；Xunday由秦天、西瓜和威威3個熱愛音樂的27歲大男孩組成，他們立志當台灣第一PSY，卻在網路上屢被網友稱他們模仿台灣嘻哈天團「玖壹壹」，讓 Xunday 頗不好意思，忍無可忍只好逆風發文，拜託大家不要再說他們學玖壹壹，沒想到意外釣出野生玖壹壹洋蔥留言「對不起」，讓 Xunday不好意思直誇玖壹壹和洋蔥胸襟寬大。

Xunday出身桃園中壢，因愛音樂而組團聚在一起，成團初期3人為了生活都有正職，靠著工作的報酬來支持做音樂的理想，秦天小時候住過紐約，在美語補習班當英文老師，西瓜是洗車工人、威威則在超商當店員，因製作費是大筆支出，有時3人軋不過來時，存款歸零不說，有次掏出各自口袋居然湊不出千元，吃飯還得倚靠便利商店下架的過期微波食物，可說是非常困苦，但有志者事盡成，出道滿3年之際初嚐走紅滋味，商演邀約陸續多了起來，令他們開心不已。