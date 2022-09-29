緬甸軍政府再對前領導人翁山蘇姬加上3年徒刑，這次是另一起刑事案件，軍政府以「違反緬甸官方機密法」的理由，同案被告還有一名翁山蘇姬的經濟顧問-澳洲籍經濟學家西恩•特內爾 (Sean Turnell )。

美聯社報導，這位不願透露姓名的官員說，除了翁山蘇姬和特內爾，還有3名內閣成員也被判有罪，每人被判3年徒刑。

現年58歲的特內爾，是雪梨麥考瑞大學(Macquarie University)的副教授，曾擔任翁山蘇姬的顧問。當翁山蘇姬在2021年2月 1日的軍事政變遭軟禁之際，特內爾也被拘留在首都。他已被拘留近 20 個月，目前尚不清楚他的安危，以及是否會將拘留當刑期的一部分。

特內爾的家人希望軍政府能將它釋放，或者被驅逐出境的理由遣返也行。

也遭軍政府判刑的澳洲經濟學家特內爾。(圖/美聯社)

特內爾的妻子Ha Vu說，「20多年來，西恩一直是緬甸最主要的國際支持者，為振興緬甸的經濟而不懈努力。既然軍政府不要他，那麼請考慮他對緬甸的貢獻，現在就將他驅逐出境！」

澳洲外交部長以外交聲明，要求緬甸軍政府立即釋放特內爾。新聞稿稱「他是一位偉大的經濟學家、好人，也是一個偉大的人。他一生的主要事業是減少世界各地的貧困，他在緬甸發揮了他的專業，目前所受到的遭遇完全不公平。」

翁山蘇姬被判以非法進口持有外國對講機、違反新冠病毒行動法令、煽動叛亂、選舉舞弊和5項腐敗指控，總共被判處20年監禁。

根據國際政治犯援助協會的數據，自軍政府發動政變以來，緬甸已有15,683人因政治罪名被拘留，其中12,540還關押當中，至少有 2,324 名平民被安全部隊殺害。