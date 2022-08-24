針對打擊跨境人口販運，我國跨部會專案小組加強與泰國警察總署合作，深入泰國達府美索地區，該處對岸即俗稱「KK園區」所在地，泰方針對泰、緬邊境加強派員駐守，要阻斷人蛇集團運送路線，查緝非法人口販運等犯罪行為。

最近國內各界人士透過不同管道將受困當地之國人救回台灣，23日深夜也有一名國人搭乘華航CI-836航班於晚上10點08分抵達台灣。

23日晚間10時許另有一名男子獨自從曼谷搭機返台，該男子下機後，由航警局刑警大隊陪同入境；媒體上前詢問「怎麼回到台灣的？」、「家人有付贖金嗎？」等問題，該名男子皆不願回應，僅向媒體點頭後，就快步離開。

據悉，23日晚間返台的男子未有家屬的報案記錄，是因為警方收到情資，故前來請該男子協助調查，該男子向警方表示之前待在緬甸KK園區，是在外交部協助下才能回台灣，家屬也沒有交付贖金。

刑事局指出，經駐泰代表處協助，近日已有多起KK園區個案平安返台。22日已有2名國人自曼谷返台，23日也有7名國人於晚間6時許順利返抵國門；另外也有7名國人於下午3時許自在柬埔寨金邊機場順利返抵國門，其中有4名是立委伍麗華團隊協助返國。