國泰人壽保險股份有限公司關懷弱勢，29日捐贈苗栗縣身心障礙者「微型團體傷害保險」，提供15至69歲領有第2類至第8類身心障礙證明的民眾免費投保，最高理賠金額50萬元，全縣將有8267名符合資格的身障朋友受惠，並自8月1日起主動納保。

縣府社會處長楊文志表示，苗栗縣目前有3萬3697名身心障礙人口，為促進身障者的社會參與，同時保障他們不致因為途中發生意外事故，造成生活陷入困頓，國泰人壽保險股份有限公司捐贈的「微型團體傷害保險」，正可增添一份保障。

他說，這項保險自111年8月1日起至112年8月1日止，有效期限1年，投保對象為15至69歲，並領有第2至第8類輕度及中度身心障礙證明者，計有8267人。

今天捐贈儀式由國泰人壽副總經理胡榮新，將微型保險保單捐給縣長徐耀昌，徐耀昌頒贈感謝狀及優質高接梨，感謝國泰人壽熱心公益，共同關懷弱勢族群的善行。