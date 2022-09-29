柬埔寨豬仔案 21歲女出國失聯家屬急尋人

21歲高姓女子日前上網求職，遭詐騙集團誘騙出國，現已轉往緬甸KK園區，家屬擔心親人遭扣留虐待，立即報案尋求協助。案經警方調查，王姓主嫌以及另外2人協助高女辦理護照，7月22日將人載送至桃園機場，由於其中2嫌已遭羈押，士林警分局借訊後，依妨害自由將3人函辦，至於營救高女，警方已通報外交單位協助。

48歲王男、46歲蔡男以及41歲詹女，擔任詐騙集團在台聯絡人，在網路上張貼海外求職訊息，待「豬仔」上鉤，即協助辦理護照，控制行動後送往桃園機場出境，3人因涉及多起人口販運案，已遭桃園地檢署羈押在看守所。

高女的家人報案稱，姪女出國後與家人聯繫，提及公司管理嚴格，其他一起出國的台人，只要業績不好，就會被限制行動，8月初傳訊表示，自己被送往緬甸的「KK園區」，月中以後失聯，家屬擔心她的安危，8月17日向警方報案。

警方調查，高女出國前，由王嫌等人安排食宿，集中管理後載往機場，與詐團吸收「豬仔」手法如出一徹，抵達當地從事詐騙工作，若有表現不佳，就會被轉賣到其他詐團或緬甸。王嫌等3人遭警方借訊時，均稱不知道高女行蹤，警方根據監視器畫面，認王嫌等3人手法與柬埔寨詐騙有關。

警方呼籲，民眾網路求職，務必提高警覺，高薪且不合常理的海外徵才廣告，更要審慎評估，以免落入圈套，若親友出現類似情況，應立即報警處理，以維護生命、身體及財產安全。