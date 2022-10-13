新北市新莊區化成路一處出租雅房在今（13）日晚間8時許，發生1名男子腹部多處穿刺傷的事件，目前男子被送往醫院治療中。警方獲報趕到現場，初步查訪鄰房，皆表示並未聽見任何爭吵聲，現場雖有碎玻璃，但並未發現任何刀械，研判應為傷者自傷的案件，詳細案情警方目前還在深入了解當中。

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