日月光投控(3711)9月、第三季營收雙創歷史新高。雖半導體產業終端需求有雜音，但日月光2022年營收仍逐季向上，因此法人維持日月光買進，目標價給予103元。外資、自營商終結多日賣超，助陣周五股價甩開前一日71.5元的波段低檔，單日收漲4.7%報75.8元，收復5日線。

日月光投控EMS電子代工事業承接來自蘋果iPhone 14、Apple Watch 8、AirPods Pro 2等SiP訂單，加上車用及工控等相關訂單佳，日月光投控自結9月合併營收666.52億元，年增24.04%、月增4.46%，其中IC ATM營收325.04億元，月減1.20%。累計今年第三季營收為1886.26億元，季增17.57%，其中IC ATM營收988.31億元，季增4.0%。日月光單月、單季營收雙創歷史新高。

市場面臨庫存修正，日月光投控有信心在多元化客戶組合及製造靈活性之下，今年下半年合併營收將逐季成長。法人預估，日月光今年第三季平均產能利用率較第二季增加，封裝產能利用率80~85%，測試產能利用率高於80%，EMS則受惠主要客戶5G新手機推出。

合併毛利率方面，今年第三季IC ATM毛利率和去年第四季的28.5%相當，EMS營業利益率約與今年第二季的4.03%相當。今年第三季集團合併毛利率將會較今年第二季略低，來自材料和運輸等成本增加，以及產品組合的改變。法人預估，日月光投控第三季稅後每股盈餘3.99元。

雖然整體市場正經歷庫存修正，日月光2022年全年展望如原先預期。2022年日月光營運成長動能來自新獲得訂單及長期客戶合約。日月光投控預期2022年半導體邏輯晶片市場可成長5~10%，2022年集團營收呈現逐季成長，若以美元計價，2022年全年ATM成長目標是半導體邏輯晶片市場成長幅度的2倍，法人預估，日月光投控2022年稅後EPS 14.78元。5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐。雖半導體產業終端需求有雜音，但日月光2022年營收仍逐季向上，因此法人維持日月光買進，目標價給予103元。