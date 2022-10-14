復盛應用(6670)第4季進入傳統旺季，營運表現樂觀以待，2022全年度受惠高爾夫球頭業務受惠新客戶訂單大幅增加，加上民盛穩定成長，由於原料成本增加已陸續向客戶反應，法人預期，今年營收及獲利可望雙雙成長，繳出佳績。

展望2023年，法人指出，復盛恐受到高爾夫球原有客戶調整庫存因素，導致本業營運呈現衰退，加上2022年業外匯兌利益墊高基期，2023年體獲利表現保守以待。

復盛前9月營收年增逾4成，受惠高爾夫球頭新客戶訂單持續增加，並配合新客戶在越南擴廠因應，加上2021年第3季越南停工訂單遞延至2022年上半年生產，法人預期，復盛2022年度高爾夫球產業(包括高球頭、組桿與高爾夫配件等)營收年增率可望超過4成。

復盛非高爾夫球產業受惠航太產業景氣回溫，法人預期，2022年非高爾夫球產業營收年增率將在3成以上；Minson(民盛)在冰上曲棍球靴、越野摩托車靴等持續成長帶動下，2022年營收年增率也將在4成以上。