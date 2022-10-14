國巨（2327）因應減資，將於20日暫停交易，減資新股將於31日重返市場，14日為融券最後回補日，受大盤強勁反彈激勵，國巨跟進上漲逾半根漲停；趕在暫停交易之前，國巨持續併購高階零件廠，基美之後再拿下德國賀利氏高階溫度感測器事業部，進一步提供客戶更完整的高階產品線。

距離暫停交易僅剩三個交易日，根據國巨公告的資料，資本額已降至42.13億元，每股淨值在財報持續穩定獲利之下，衝上262.86元，然而大環境不佳，外資持續提款走人，國巨即使動用庫藏股，仍守不住300元大關，本波最低點264元已逼近每股淨值。

國巨將於20日暫停交易，歷經現金減資、庫藏股註銷股本之後，國巨重新掛牌的資本額降至42.13億元，且截至今年第二季底為止，國巨的現金部位高達356.92億元，即使國際間可被併購的標的已經不多，但無論是現金收購或是換股合併，國巨仍擁實力。

趕在暫停交易之前，國巨宣布現金收購德國賀利氏集團旗下高階溫度感測器事業部，預計明年上半年完成併購，最快可望在明年第一季底併入合併報表，法人表示，雖然該事業部門僅挹注營收約2％，相當於一季挹注國巨約6億元營收，卻進一步擴充國巨的高階產品線，賀利氏透過國巨綿密的通路，可將其感測器銷售至全球，未來也可與基美旗下NEC Tokin的感測器事業進一步整合，將有利於國巨利基型產品比重突破75％的天花板，朝八成邁進。

國巨今年上半年每股稅後純益達22.65元，今年第三季營收仍創下歷史次高紀錄，法人推估，第三季新台幣匯率重貶逾6％，科技廠的匯兌收益大補，業外獲利成為財報亮點之一，加上第三季高階需求仍然穩健，本業獲利將處於高檔，國巨今年前三季獲利可望如法人預期，輕鬆突破三個股本。