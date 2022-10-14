《生之悅》全世界限量僅有8件，台北已經賣出3件，這次有1件到高雄展出。（柯宗緯攝）

今年最閃耀的明星是《黃金鋒芒》，為賈伯瑞克大師的堅強力作。（柯宗緯攝）

「2022流光溢彩摩瑟夢」巡迴展高雄場在漢來飯店展出。（柯宗緯攝）

「2022流光溢彩摩瑟夢」巡迴展高雄場在漢來飯店展出。（柯宗緯攝）

捷克摩瑟水晶擁有165年歷史，全球限量品雷瑟大師《生之悅》作品，以藝術與文學騎士勳章的深刻功力，雕琢了母子情深對望的溫馨，以透明色、玫瑰紅及黃晶呈現，全球限量8件，單價近600萬元，全台已售出3件，業者特地爭取高雄再留1件，盼覓得有緣人。

國裕企業執行董事欒慎寰指出，《生之悅》全世界限量僅有8件，台北已經賣出3件，這次有1件到高雄展出，該作品有3層顏色，雷瑟大師抱著10幾公斤的水晶細細雕刻，相當不容易。

創作《與琴共舞》的賽林格大師，將工藝技藝提升至繪畫層級，而賦予水晶全新的生命。而雕刻家史沃博達則將慕夏的新藝術風格，以精湛的雕工定格在一組晨昏對比的水晶花瓶裡。水晶彩繪大師杰樂奇，直接獻給台灣4種不風韻的水晶彩繪，讓大家一覽水晶彩繪從平面到立體的各種精彩。至於《泰瑞莎110年紀念對杯組》則延續了歷史的刻痕，將110年前紋飾美學精神移轉至21世紀。

此外，今年最閃耀的明星是《黃金鋒芒》，為賈伯瑞克大師的堅強力作，以新穎的垂直切割法創造了水晶的奇幻，讓水晶切割頓時躍升為水晶藝術裡的主角。這款耗功耗料耗時，擁有吉祥旺來之形貌，璀璨萬花筒之神髓的水晶作品，則再一次締造了水晶藝術之巔峰。

「2022流光溢彩摩瑟夢」巡迴展高雄場：展覽時間10／13(四)~10／18(二)，展覽地點漢來飯店LB Event Hall。台中場：展覽時間10／20(四)~10／26(三)，展覽地點台中大遠百10樓南棟特賣會場。新竹場：展覽時間10／28(五)~11／2(三) ，展覽地點：新竹大遠百6樓活動中心。