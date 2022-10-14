台中市政府14日在第三市場舉行「第三市場百年慶宣傳記者會」，市長盧秀燕說，感謝議會支持，市府編列1千萬元預算整修市場，年底有一系列宣傳活動、延續歷史，向民眾介紹第三市場「好穿、好買、好行、好談天」特點。改善工程預計今年底完工，屆時吸引人潮，帶動市場經濟。

市長盧秀燕一早到市場向攤商打招呼，祝福生意興隆，盧說，第三市場受民眾喜愛，她曾住在附近6年，也很常來逛，「廣記肉角」就是她的最愛。還看到95歲的阿嬤很愛逛第三市場，是在地居民生活匯集地和歷史共同記憶。

台中市政府指出，慶祝第三市場滿百周年，自10月15日至10月30日將以「舊相片攝影徵件」打頭陣，徵求1980年以前第三市場的老照片，將其重製打造在市場一隅牆面為「影像藝廊」，訴說此處古往今來的故事，呈現以往復刻記憶。

盧秀燕指出，第三公有零售市場原是日治時期（約民國11年）建於櫻町的傳統市場，時稱「櫻町消費市場」，後因鄰近地區購物需求，於民國21年移至現址，改稱「敷島町消費市場」，是戰後在後站地區唯一的消費市場，迄今合計已滿百歲周年，現已成為南區最重要的傳統市場。

經發局指出，10月中下旬將舉行「舊相片攝影徵件競賽」，為年底百年慶系列主題活動暖身，盼藉民眾投件力量，翻找第三市場過往相片，激發市場與地區民眾情感鏈結，呈現市場歲月風華同時，再造下一個百年風華。

經發局指出，徵件以「復古年代」為主題，徵求1980年前的第三市場照片，黑白或彩色不拘，畫面內容以人物、建物、攤位、市場通道等皆能投件，將聘請專業評審針對主題適切性、文字故事性、時代代表性、畫面感染性等面向進行評分，會選出優勝3名、佳作2名等。

經發局說，進行第三市場公共工程改善，及攤鋪位與公共區域輔導優化，預計年底完工，將帶給民眾煥然一新感受；11月中旬至12月上旬期間，第三市場辦理行銷、促銷活動，及數梯次探索名攤遊程小旅行等，吸引民眾參與。