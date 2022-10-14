新竹市14日新增1093例確診個案，今年以來累積14萬7056例，居家照護者為6772人，居家隔離為2137人。

市府指出，為考量學生及上班族方便性，並提升民眾自我保護力，竹市14日及連續三個周六假期（10月15日、22日、29日），於巨城B1中庭開設「巨城疫苗施打站」，提供18歲以上民眾施打莫德納次世代雙價疫苗，以及提供65歲以上長者施打流感疫苗 ，不需預約即可隨到隨打，歡迎民眾攜帶小黃卡及健保卡前往接種。

另，每周一至五上午9點至11點於三區衛生所也提供莫德納次世代疫苗、流感疫苗接種，不需預約，隨到隨打；竹市同時開放多間醫療院所提供民眾接種莫德納次世代雙價疫苗，請務必事先電話預約。

市府衛生局提醒，自主防疫期間，請勿至醫院探病、陪病，非急迫性之檢查或醫療，建議以延後為原則，若有緊急就醫需求或經醫療院所同意之例外情形，請出示快篩陰性證明；醫療工作人員若於自主防疫期間返回工作時，建議於返回工作前使用1次家用快篩，並於自主防疫期間，每1到2天上班前進行家用快篩。

近日季節轉換，日夜溫差較大，加上秋冬為流感及呼吸道相關病毒好發時期，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是最有效遠離病毒策略，提醒民眾做好相關防護措施。