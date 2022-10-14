美股強勢反攻，台股14日開高走高收復「萬三」（13,000點），外資轉買超並匯入，加上國際美元回落，激勵新台幣走升，終場收在31.884元1美元，升值0.5分，台北外匯經紀公司成交量12.08億美元。

新台幣周步收周線，本周累計貶值2.16角或0.68％，周線由升轉貶。外匯交易員表示，美國9月消費者物價指數（CPI）與核心CPI均比預期高，等於確立聯準會（Fed）11月將再升息3碼（1碼0.25個百分點），美股雖因此開低，但隨後押注觸底的逢低買盤積極進場，上演強勢反攻秀，帶動台股大漲317點至13,128點，新台幣同步走升，且外資反手買超台股103億元並匯入，及國際美元指數跌回112，進一步推高新台幣。

外匯交易員指出，美股跌深後大反彈，但美國通膨居高不下，Fed鷹派升息基調持續，及經濟衰退的疑慮仍在，難保股匯市又僅是一日或短暫行情，新台幣短線止貶不能就此樂觀看待，預料仍是區間整理格局居多。