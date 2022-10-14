高鐵延伸南高雄議題爭議不斷，國民黨高雄市長參選人柯志恩日前強調中央欠南高雄1個高鐵站，而高雄市長陳其邁14日則稱，高鐵延伸案是國民黨2010年執政時定案，對此，高市議員黃紹庭回嗆，「共構」並非「共軌」，事實是蔡英文政府2019年否決高鐵進入高雄火車站，且時任行政院副院長就是陳其邁，他不禁想問陳其邁是真的忘記，還是害怕想起。

陳其邁表示，過去鐵路地下化的交通黑暗期長達15年，若現在又要重啟高鐵延伸案，對於高雄整體區域及交通的發展會引起很多不同的討論，這也必須根據高雄、屏東整體台灣區域的發展做通盤考量，重點是高鐵延伸案在2010年國民黨執政時期就已經定案，當時交通部長是毛治國，次長是葉匡時。

對此，黃紹庭提出公文回嗆，2010年馬英九政府執政時，公文內容是指從新左營到高雄火車站高鐵與台鐵無法共軌，但並非無法共構，而是蔡英文政府在2019年9月27日宣布高鐵不進高雄車站，所以2019年才是高鐵南延路線真正定案的時間。

黃紹庭表示，希望陳其邁回頭是岸，切勿再忽略高雄人搭乘高鐵的便利性，且當時行政院長蘇貞昌宣布高鐵不延伸至高雄車站而是直接南延屏東時，陳其邁當時擔任行政院副院長，陳其邁卻將責任推給前朝，讓他不禁想問陳其邁是真的忘記，還是害怕想起。