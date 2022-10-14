高雄市極力推動「一學區一日照」，期盼透過日照中心的普遍化，能夠減輕高雄民眾照顧長者的重擔。高雄市田寮區第一間日照中心在14日上午盛大揭牌，市府爭取衛生福利部補助建置長照資源，將原田寮區衛生所3樓空間改造成日照中心，就近提供在地長者妥善的照顧服務。

旭安田寮日照中心是田寮區首間日照中心，市府自2017年起，盤點田寮區可利用空間，最後選定田寮區衛生所作為據點，將衛生所的2樓空間佈建成巷弄據點，3樓空間則設置日照中心，估計可收托48位長輩。

市府為了建構田寮區的日照中心，向衛生福利部請增補助金額，獲得補助962萬3000元，加上市府自籌169萬9000元，共1132萬餘元打造田寮區的首間日照服務據點，希望讓長者能在地安老。

衛生局指出，高雄市C級的巷弄站有498處、社區關懷據點預計年底可達520處，銀髮族健身俱樂部已經啟用10處，而日間照顧服務已有66處，依照「一學區一日照」換算，布建率達72.5％、已有101家日照中心提供服務。

市長陳其邁表示，田寮人口的長輩大概有30.4％，高雄大概平均是18.02％，表示田寮的高齡化比例非常高，所以日照中心對田寮來說是非常重要的存在。這個時代的變化很快，高齡化跟產業都改變很多，機器做的都很簡單，但是人的服務相當困難，所以非常感謝大家共同促成這件讓我們田寮區長輩幸福的事情。