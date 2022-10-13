國民黨主席朱立倫13日南下高雄，陪同市長參選人柯志恩到鳳山區北極殿參加里長座談會，針對高雄市長陳其邁競選團隊宣稱國民黨籍高雄市里長主席聯誼總會總主席劉啟芳日前倒戈挺邁一事，柯志恩表示，民進黨非常擅長這樣的選舉操作，但這已經為難到民眾，朱立倫也指出，劉啟芳是他的好兄弟，相信他不會落跑，而劉啟芳則稱，2名候選人都跟他有交情，他相當為難。

柯志恩指出，民進黨說劉啟芳倒戈挺陳其邁，她一點都不在意，因為她知道劉啟芳幫了她多少忙，也相信劉啟芳絕對力挺她到底，劉啟芳賣牛肉麵又身為里長，市長要吃牛肉麵劉啟芳當然歡迎，因為里長需要市府的資源，這一點問題都沒有。

柯志恩進一步表示，她非常了解人情世故，也知道里長的為難處，但她絕對不會向民進黨一樣將座談會用來操作選舉、為難里長，她要求高市府，選戰倒數40多天不要再去為難其他人，無論誰站出來支持陳其邁她都尊重。最近陳其邁不斷成立後援會，但希望大家「支持陳其邁，票投柯志恩」。

朱立倫表示，劉啟芳不可能倒戈、落跑，因為劉啟芳是他的老朋友也是好兄弟，且他是非常忠貞的國民黨員，而且一直以來劉啟芳都盡心盡力為柯志恩助選，市長要找里長是天經地義的事情，大家不必太過擔心。

劉啟芳回應，他做生意無論藍綠誰來吃牛肉麵他都歡迎，現正處於選舉期間，大家當然會把政治色彩當作選舉策略，陳其邁跟他有很深的交情，柯志恩則是黨內推出的參選人，所以他目前陷入兩難，說什麼都不對，就讓大家自己解讀，他都予以尊重。