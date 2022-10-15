民進黨新北市長參選人林佳龍和立委賴品妤的汐止區競總於昨(14日)舉行成立大會，雖然下起滂礡大雨，但仍澆不熄汐止民眾的熱情，副總統賴清德也再度現身新北站台。林佳龍今(15日)在臉書分享心情，在大雨中看到這麼多的民眾前來支持，實在充滿感激，會帶著這股氣勢，帶領新北繼續衝，達成大家對於新北大翻新的期望！

賴副總統提到，新北是台灣人口最多的縣市、是許多外地人來站起的好地方，更扮演著關鍵角色，「因此，我大力推薦林佳龍，他有規劃能力、有解決問題的專業，讓林佳龍當市長，是新北大翻新的好機會！」

林佳龍進一步分享，其實賴副總統的阿姨就住在汐止，小時候常來玩，也對這充滿感情，但就像賴副說的，過去汐止時常面臨淹水惡夢，導致居民生命財產安全受到傷害，直到前總統陳水扁、台北縣長蘇貞昌、行政院長游錫堃等人輪番接力，當時自己曾擔任游院長的左右手，到立院負責提出對策，在許多人的努力下，終於逐步解決汐止的淹水惡夢。

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當然，不只汐止，林佳龍喊話，「未來我會帶著這樣的熱忱與經驗，一一檢視、解決新北的大小問題，讓空轉好幾年的新北市，再次重新轉動」。