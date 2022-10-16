希臘克里特島（Crete）緊急救援部門表示，暴雨為當地帶來洪災，今天發現1名男子喪生，另有2人失蹤。

法新社報導，受害者是一名50多歲、受困車內的男子。克里特島是希臘南部一個廣受歡迎的度假勝地。

根據緊急服務部門，另有1名女性受困車內，她僅受輕傷。

當地媒體報導，島上的海濱村莊遭到嚴重破壞，街道變成河流，路上所有東西都被大水沖走。

目前至少有9輛汽車受困水中，需要救援。

此外，8名遊客和1名保全人員也被困在海濱度假小鎮錫蒂亞市（Sitia）的考古博物館。

島上峽谷原本是熱門徒步旅行地點，現已暫時關閉，直至另行通知。

錫蒂亞市市長告訴Skai電視台，「局勢已經失控，地區出現異常（天氣）現象。」

民防部門已動員救災，並要求克里特島及周邊的羅德斯島（Rhodes）、喀巴蘇斯島（Karpathos）、卡斯特洛里佐島（Kastellorizo）和卡索斯島（Kasos）所有民眾保持警惕。（譯者：施施）1111016