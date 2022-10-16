希臘克里特島（Crete）緊急救援部門表示，暴雨為當地帶來洪災，今天發現1名男子喪生，另有2人失蹤。
法新社報導，受害者是一名50多歲、受困車內的男子。克里特島是希臘南部一個廣受歡迎的度假勝地。
根據緊急服務部門，另有1名女性受困車內，她僅受輕傷。
當地媒體報導，島上的海濱村莊遭到嚴重破壞，街道變成河流，路上所有東西都被大水沖走。
目前至少有9輛汽車受困水中，需要救援。
此外，8名遊客和1名保全人員也被困在海濱度假小鎮錫蒂亞市（Sitia）的考古博物館。
島上峽谷原本是熱門徒步旅行地點，現已暫時關閉，直至另行通知。
錫蒂亞市市長告訴Skai電視台，「局勢已經失控，地區出現異常（天氣）現象。」
民防部門已動員救災，並要求克里特島及周邊的羅德斯島（Rhodes）、喀巴蘇斯島（Karpathos）、卡斯特洛里佐島（Kastellorizo）和卡索斯島（Kasos）所有民眾保持警惕。（譯者：施施）1111016
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。