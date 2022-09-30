北市萬華區知名寺廟龍山寺29日發生1名女子陳屍在地下室女廁，警方研判無外力介入；而龍山寺發生命案不只這一件，早在10年前就曾發生1名女子摔落水池溺斃，奇怪的是女子在前一天進入寺廟後就沒離開，晚上寺廟關門後女子仍在廟裡未被發現，隔天一早開門時就被民眾發現屍體。

2012年4月26日1名75年次、家住在三重的女子被發現陳屍台北市龍山寺旁魚池內，當時女子臉部朝下，拖鞋也掉進池塘，死亡時間超過3小時，有民眾認出死者經常來龍山寺拜拜，警方聯絡家屬到場指認，確認溺斃女子姓張，警方研判是女子拜拜後到魚池旁散心，不小心掉落，魚池最深處大約2公尺。

外界則質疑水深及膝的魚池怎麼會淹死人，當時警方研判加可能是晚間視線不良，女子失足摔落水池才會溺斃，加上龍山寺固定晚間10點關門，女子可能在25日進到寺廟後就沒離開，直到早上開門，才被民眾發現。如今溺斃意外再隔10年又發生另起命案，令外界議論紛紛。

而昨（29）日發生的命案是1名龍山寺清潔工人下午打掃地下室女廁時，發現倒數第2間一直打不開，詢問多次也沒聽到聲音，後來通知保全，破門後竟發現1名女子已死亡，警方勘驗後確認死者為鍾姓女子，查出死者約於上午11時許進入寺內，並獨自走進地下室女廁，便未再離去，初查無外力介入跡象。

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