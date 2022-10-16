香港特首李家超16日在微博發文表示，中共總書記習近平在中共二十大開幕會上做報告時，多次提及「一國兩制」和港澳工作，具有深遠影響和里程碑意義，也充分表明大陸中央對「一國兩制」事業及港澳工作的高度重視。

習近平在報告中提到，面對香港局勢動盪變化，中央依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現「由亂到治」的重大轉折。李家超對此表示，過去5年，香港經歷了自回歸以來最嚴峻的考驗。無論是2019年的社會動盪，還是過去近3年的新冠疫情，國家始終是香港最堅強的後盾。

李家超強調，今天的香港站在新的歷史起點上，也是我們聚焦發展、開新篇的關鍵時期。他表示，中央將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

李家超指稱，習近平的報告對「一國兩制」實踐做出精闢論述，是推進香港發展的定海神針，使他想起習近平曾對香港提出「四個必須」和「四點希望」，這將成為新一屆香港特區政府施政的大方向、大藍圖。

李家超說，他也會在19日公布上任後首份《施政報告》中，提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等。