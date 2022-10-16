巡弋飛彈大約以0.8馬赫的速度飛行，也就是每秒鐘飛行270公尺，速度非常快，地面步兵基本上對它毫無辦法。然而一名烏克蘭士兵發揮出了神技，他用肩扛式防空飛彈成功擊落了來襲的巡弋飛彈，被稱為「百萬分之一的機率」。

任務與目的(task and purpose)報導，烏克蘭軍方發布了一段影片，一些烏克蘭士兵在曠野中，聽到來襲的俄羅斯巡弋飛彈的引擎轟鳴聲，一些士兵喊著「來了！」，有些人對著飛彈開槍試圖擊落，而在鏡頭正中的烏克蘭士兵，則扛起蘇聯時期的9K38「飛針」( Igla，北約名：SA-18「松雞」Grouse)單兵防空飛彈，預判巡弋飛彈的路徑後射擊。

然後在遙遠的天際冒出爆炸的火球，顯然那枚9K38飛彈竟然成功攔截到來襲的巡弋飛彈，所有在場的烏克蘭士兵興奮的歡呼，成功捍衛國土。

其實這不是第一次烏克蘭部隊以肩扛防空系統 (MANPADS) 擊落俄羅斯巡弋飛彈的紀錄，卻是首次有實際影片佐證，因此意義仍然重大。烏克蘭武裝部隊總參謀部在臉書上發表該段影片，並留言：「這就是我們機動防空部隊實際作戰的樣子。」

據烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）的公開發言，在這段時間，俄羅斯軍方發射的75枚飛彈中，有41枚被烏克蘭防空系統攔截。