針對台股近期震盪，台股跌破萬三、台積電股價也跌破400原，工商協進會理事長吳東亮今日表示，美國升息、全世界經濟也跟著走緩，股市跟著調整是正常。

工商協進會今日邀請台灣經濟研究院董事長吳中書演講，吳東亮出席接受媒體採訪表示，股市還是要看中長期，台灣股市跌幅相對少一點，台灣的上市櫃公司很健康與健全，殖利率有5％，股價相對便宜。

台積電本益比約只有10倍，從來沒有這麼便宜，雖然景氣還未到谷底，台灣的企業本質不錯，大家對股市不要這麼悲觀，有機會就可以恢復正常，台灣公司的基本面還是好的。

近期台積電法說會，外界關心台積電對半導體看法庫存看法，吳東亮表示，台積電預期明年上半年約第１、２季庫存可以去化，下半年可以恢復，台積電是護國神山，其可當作指標。

而近期國境已經逐步開放，吳東亮指出，國境開放是好事，出口受到影響，內需可望藉放國境開放恢復正常。但他進一步說，如果政府稅收超徵約有4000億元，希望可以拿來能夠刺激或者補貼內需，提升內需對景氣也有幫助。